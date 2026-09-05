Fenerbahçe Beşiktaş maçı TV canlı izle, FB BJK canlı
Haber Tarihi: 05 Eylül 2026 19:08 -
Güncelleme Tarihi:
05 Eylül 2026 19:08
Fenerbahçe Beşiktaş maçı TV canlı izle, FB BJK canlı
Fenerbahçe Beşiktaş maçı bedava bein Sports izle | Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı şifresiz izleme detayları
Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
İSMAİL KARTAL, BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu. Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ İZLE
VINCENZO ITALIANO'NUN İLK DERBİSİ
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.
BOL KIRMIZI KARTLI DERBİ
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan lig derbilerinde çıkan sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkati çekiyor. İki takım arasında yapılan son 30 lig maçında hakemler 20 kez kırmızı, 77 kez de sarı kartına başvurdu. Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 14 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 103 kart gösterildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 94 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 88 de sarı kart çıktı.
İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ DE ÇALIŞIYOR
Sezonu Avrupa'daki eleme maçlarıyla açan iki takım da liglerin başlamasıyla beraber 9 müsabakayı geride bıraktı. Fenerbahçe, bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, Beşiktaş 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. İki takım da 9 maçlık bu periyotta 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe attığı 15 golün 8'ini UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında kaydederken, 7 kez de ligde gol sevinci yaşadı. Beşiktaş ise bu süreçte 8 kez UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde rakiplerinin filelerini havalandırmayı başarırken, ligde de toplam 7 gol attı.
DERBİDE 365. RANDEVU
Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.
LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 141. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.
KADIKÖY'DEKİ DERBİLER
İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 64 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 maç da berabere bitti. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 64 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN İLK DERBİSİ: FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya gelecek. İşte derbiyle ilgili bilmeniz gereken her şey...
MAÇIN HAKEMİ MELER
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
HALİL UMUT MELER'İN 4. DERBİSİ
Halil Umut Meler, hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki ezeli rakip arasında oynanan 3 maçta görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Kartal'ın 2 galibiyeti var, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Meler'in yönettiği ilk derbide 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. 21 Mart 2021 tarihindeki derbi ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı bir diğer maçta ise 2 Nisan 2023'te siyah-beyazlılar, Kadıköy'de rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin, Halil Umut Meler yönetimindeki Beşiktaş derbilerinde galibiyeti bulunmuyor.
Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ŞOV YAPTI
Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi. Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, maçta forma giyebilecek. Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.