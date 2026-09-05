Galatasaray'dan 3 isim için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

OSIMHEN VE LEMINA'NIN MR'I YARIN

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavilerine başlandığı belirtildi.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcuda da sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiği ifade edildi.





Osimhen ve Lemina'nın MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı kaydedildi.





SINGO'DA HASAR VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan Wilfried Singo'nun ise Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR dahil ileri tetkiklerinin yapıldığı aktarıldı.





Yapılan kontroller sonucunda Singo'nun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiği açıklandı.





Futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.









Öte yandan HT Spor'un haberine göre, Wilfried Singo'nun Sporting maçında forma giyemeyeceği belirtildi.





GALATASARAY'DAN TEDAVİ AÇIKLAMASI

Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yener İnce imzalı açıklamada, üç futbolcunun da teşhis ve tedavi süreçlerinin sağlık ekibi tarafından titizlikle planlandığı belirtildi.





Galatasaray'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:



