Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisine kilitlendi!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde takımının en önemli kozlarından biri olacak. Süper Lig'de henüz golle tanışamayan milli futbolcu, Avrupa kupalarında gösterdiği skor katkısını Kadıköy'de de sürdürmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA GOLLERİNİ ATTI
Orkun Kökçü, Midtjylland ile oynanan iki karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti.
Milli futbolcu, Zalgiris ile İstanbul'da oynanan rövanş maçında da penaltıdan fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın tur atlamasında pay sahibi oldu.
Henüz Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında ağları sarsarak ligdeki gol hasretine son vermek istiyor.
13 FUTBOLCU İLK KEZ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun forma vermesi halinde 13 oyuncu, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.
Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Ümit Akdağ, Ahmet Sami Bircan, Taylan Bulut ve Yasin Özcan, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.
Orkun Kökçü, Midtjylland ile oynanan iki karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti.
Milli futbolcu, Zalgiris ile İstanbul'da oynanan rövanş maçında da penaltıdan fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın tur atlamasında pay sahibi oldu.
Henüz Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında ağları sarsarak ligdeki gol hasretine son vermek istiyor.
13 FUTBOLCU İLK KEZ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun forma vermesi halinde 13 oyuncu, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.
Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Ümit Akdağ, Ahmet Sami Bircan, Taylan Bulut ve Yasin Özcan, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.