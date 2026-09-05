Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisine kilitlendi!

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
16:30
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
16:30
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
16:30
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
14:30
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
16:00
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
14:00
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
14:00
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
14:00
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
14:00
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
16:30
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
14:30
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
14:30
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
14:30
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisine kilitlendi!

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı. Avrupa'da Midtjylland ve Zalgiris karşısında fileleri havalandıran milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ligdeki ilk golünü atarak Kadıköy'e gelen taraftarları sevindirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 11:12
Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisine kilitlendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde takımının en önemli kozlarından biri olacak. Süper Lig'de henüz golle tanışamayan milli futbolcu, Avrupa kupalarında gösterdiği skor katkısını Kadıköy'de de sürdürmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVRUPA'DA GOLLERİNİ ATTI

Orkun Kökçü, Midtjylland ile oynanan iki karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti.

Milli futbolcu, Zalgiris ile İstanbul'da oynanan rövanş maçında da penaltıdan fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın tur atlamasında pay sahibi oldu.

Henüz Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında ağları sarsarak ligdeki gol hasretine son vermek istiyor.

13 FUTBOLCU İLK KEZ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun forma vermesi halinde 13 oyuncu, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.





Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Ümit Akdağ, Ahmet Sami Bircan, Taylan Bulut ve Yasin Özcan, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.