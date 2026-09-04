04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-290'
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-082'
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
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PSG-AS Monaco
1-285'
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S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
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Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-172'

Nuri Şahin, Galatasaray'a karşı yine kazanamadı

Nuri Şahin, Galatasaray karşısında teknik direktörlük kariyerindeki galibiyet hasretini sürdüremedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin, Galatasaray'a karşı yine kazanamadı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken, Nuri Şahin'in sarı-kırmızılılara karşı galibiyet hasreti de devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a rakip olduğu lig maçlarında galibiyet yaşayamadı.

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele ettiği 5 lig maçında 1 beraberlik çıkarabilirken 4 kez de mağlup oldu.

Genç teknik adam, geçen sezon başına geçtiği Başakşehir ile Galatasaray'a 3. kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamında sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maç sonunda kırmızı kart gördü.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulunan Şahin'e kırmızı kart çıktı.





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