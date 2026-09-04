Nuri Şahin, Galatasaray'a karşı yine kazanamadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken, Nuri Şahin'in sarı-kırmızılılara karşı galibiyet hasreti de devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a rakip olduğu lig maçlarında galibiyet yaşayamadı.
Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele ettiği 5 lig maçında 1 beraberlik çıkarabilirken 4 kez de mağlup oldu.
Genç teknik adam, geçen sezon başına geçtiği Başakşehir ile Galatasaray'a 3. kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamında sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.
MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maç sonunda kırmızı kart gördü.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulunan Şahin'e kırmızı kart çıktı.
Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele ettiği 5 lig maçında 1 beraberlik çıkarabilirken 4 kez de mağlup oldu.
Genç teknik adam, geçen sezon başına geçtiği Başakşehir ile Galatasaray'a 3. kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamında sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.
MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maç sonunda kırmızı kart gördü.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulunan Şahin'e kırmızı kart çıktı.