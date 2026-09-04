Wilfried Zaha'dan sürpriz transfer

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, İtalya'nın Roma takımının transfer gündemine geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan takımının teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin transfer döneminin sona ermesine rağmen kadroya takviye yapmak istediği ve bu nedenle bonservisi elinde bulunan oyunculara yöneldiği aktarıldı.
İtalya Serie A'da kulüpler, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüpsüz oyuncuları kadrolarına katabiliyor. Bu kapsamda yer alan futbolcuları gündemine alan Roma'nın sol kanat listesinin ilk sırasında, 2023 yılında da sarı kırmızılılara transferi gündeme gelen Wilfried Zaha bulunuyor.
Fildişi Sahilli yıldız, son olarak ABD'de Charlotte forması giymişti.
İtalya Serie A'da kulüpler, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüpsüz oyuncuları kadrolarına katabiliyor. Bu kapsamda yer alan futbolcuları gündemine alan Roma'nın sol kanat listesinin ilk sırasında, 2023 yılında da sarı kırmızılılara transferi gündeme gelen Wilfried Zaha bulunuyor.
Fildişi Sahilli yıldız, son olarak ABD'de Charlotte forması giymişti.