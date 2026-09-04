04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Wilfried Zaha'dan sürpriz transfer

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha, Avrupa futboluna dönmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 17:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wilfried Zaha'dan sürpriz transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, İtalya'nın Roma takımının transfer gündemine geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan takımının teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin transfer döneminin sona ermesine rağmen kadroya takviye yapmak istediği ve bu nedenle bonservisi elinde bulunan oyunculara yöneldiği aktarıldı.

İtalya Serie A'da kulüpler, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüpsüz oyuncuları kadrolarına katabiliyor. Bu kapsamda yer alan futbolcuları gündemine alan Roma'nın sol kanat listesinin ilk sırasında, 2023 yılında da sarı kırmızılılara transferi gündeme gelen Wilfried Zaha bulunuyor.

Fildişi Sahilli yıldız, son olarak ABD'de Charlotte forması giymişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.