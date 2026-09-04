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PFDK'den 6 Süper Lig ekibine para cezası

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası, Konyasporlu Bardhi'ye 2 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a ise 1 maç men cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 12:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PFDK'den 6 Süper Lig ekibine para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 280'er bin lira para cezası verildi.

Disiplin kurulu, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ve 100 bin lira, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin lira, Corendon Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na 1 maç men ve 100 bin lira para cezası uyguladı.

Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Enis Bardhi de rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.

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