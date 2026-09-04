03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
03 Eylül
Gent-OH Leuven
1-0
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Anderlecht-Kortrijk
1-0
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Lugano-Servette
1-0
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Basel-Sion
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Rakow-Gornik Zabrze
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Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Luis Santos: "Baskıya zaten alışık!"

Leao'yu birkaç dakika izledikten sonra Amora FC altyapısına kazandırdığını belirten Santos, "Büyük sahnelerde kazanmayı çok arzuluyor. Bir milli takım oyuncusu ve baskı zaten onun alışık olduğu bir şey" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 09:02
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Luis Santos: 'Baskıya zaten alışık!'
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Galatasaray'ın 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao'yu küçük yaşta keşfeden Luis Santos, Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli yıldız futbolcuyu ilk izlediği anlardaki düşüncelerini aktaran Santos, "Leao ile oğlum Edgar hemen hemen aynı yaştalar. Aynı okula gidiyorlardı, birlikte futbol oynuyorlardı. Bir gün onu evin yakınlarında ki çim alanda futbol oynarken gördük. Arabayı durdurdum ve birkaç dakika onu izledim. O anda onunla konuşmam gerektiğini anladım. Bana futbol oynamayı çok istediğini söyledi. Hemen ailesiyle konuştum. Amora'daki antrenman günlerinde onu arabayla götürüyordum" dedi.

"BENFICA ILE ANLAŞTI AMA GIDEMEDI"

Portekizli futbolcu ile o dönem aynı apartmanda yaşadıklarını söyleyen Luis Santos, "Leao'yu oyuna karşı büyük bir tutkusu ve neşesi olan bir çocuk olarak görüyorum. Oynarken bu neşeyi göstermek istiyor ve büyük sahnelerde kazanmayı çok arzuluyor" ifadelerini kullandı.

O dönem 8-9 yaşlarında olan Rafael'in herkesi kendine hayran bıraktığını vurgulayan Santos, "Takımı sezona hazırladığımız dönemde düzenlenen bir turnuvada dahil olduğu ilk pozisyonda herkesi hayran bıraktı. Topu aldığı gibi birkaç rakibini çalımlayıp gol attı. Devamında Benfica ile anlaştı" dedi.

Leao, ulaşım sorunu nedeniyle Benfica'ya katılamadı ve daha sonra Sporting'in yolunu tuttu.

"SAKİNLİĞİ KORUMAYA İHTİYACI VAR"



Galatasaray


Türkiye'deki futbol ortamını ve yıldız oyuncuların üzerindeki baskıyı değerlendiren Santos, Leao'nun buna alışık olduğunu belirterek, "Rafael Leao bir milli takım oyuncusu ve yüksek beklentilerin karşılanmasının gerektiği büyük sahnelerde oynadı. Portekiz, Fransa ve İtalya'da, her zaman beklentilerin yüksek olduğu kulüplerde ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu zaten gösterdi; hem bireysel hem de takım olarak kupalar kazandı. Bence yalnızca yapılan işe ve sürece güvenmeye, sakinliğini korumaya ihtiyacı var. Böylece en iyi  performansını gösterebilir. Baskı onun zaten alışık olduğu bir şey. Büyük kulüplerde baskı her zaman vardır" dedi. 

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