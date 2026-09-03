03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
20:00
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-122'
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
1-021'
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

Iğdır'dan 4 golle galibiyet

1. Lig'de Iğdır FK, Manisa FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 19:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Iğdır'dan 4 golle galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, Manisa FK'yı ağırladı. Aktepe Stadyumu'ndaki maçı Iğdır FK, 4-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Loic Kouagba, 16. dakikada penaltıdan Alim Öztürk, 25 ve 65. dakikalarda Felix Afena-Gyan attı.

Konuk ekip Manisa FK'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Julien Anziani ve 89. dakikada Yusuf Talum'dan geldi.

Bu sonucun ardından Iğdr FK, ligde 9 puana yükseldi. Manisa FK, 8 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Iğdır FK, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa FK, sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Stat: Aktepe

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Dk. 78 Arda Öztürk), Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya (Dk. 78 Önder Özcan), Doğan Erdoğan, Crociata (Dk. 67 Efe Şıhlaroğlu), Hotic (Dk. 68 Camara), Afena-Gyan, Arda Çolak (Dk. 63 Tanque)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 67 Fırat İnal), Anziani, Kerem Arık (Dk. 33 Sylla), Vargas, Lemina (Dk. 32 Benrahou), Osman Kahraman (Dk. 46 Yusuf Talum), Ahmet Şen (Dk. 33 Toure)

Goller: Dk. 9 Kouagba, Dk. 16 Alim Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 ve 65 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+7 Anziani (Penaltıdan), Dk. 89 Yusuf Talum (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 71 Toure, Dk. 73 Fırat İnal, Dk. 90+3 Benrahou (Manisa FK), Dk. 57 Arda Çolak, Dk. 90+1 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.