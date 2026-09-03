1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, Manisa FK'yı ağırladı. Aktepe Stadyumu'ndaki maçı Iğdır FK, 4-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Loic Kouagba, 16. dakikada penaltıdan Alim Öztürk, 25 ve 65. dakikalarda Felix Afena-Gyan attı.
Konuk ekip Manisa FK'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Julien Anziani ve 89. dakikada Yusuf Talum'dan geldi.
Bu sonucun ardından Iğdr FK, ligde 9 puana yükseldi. Manisa FK, 8 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Iğdır FK, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa FK, sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Stat: Aktepe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Dk. 78 Arda Öztürk), Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya (Dk. 78 Önder Özcan), Doğan Erdoğan, Crociata (Dk. 67 Efe Şıhlaroğlu), Hotic (Dk. 68 Camara), Afena-Gyan, Arda Çolak (Dk. 63 Tanque)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 67 Fırat İnal), Anziani, Kerem Arık (Dk. 33 Sylla), Vargas, Lemina (Dk. 32 Benrahou), Osman Kahraman (Dk. 46 Yusuf Talum), Ahmet Şen (Dk. 33 Toure)
Goller: Dk. 9 Kouagba, Dk. 16 Alim Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 ve 65 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+7 Anziani (Penaltıdan), Dk. 89 Yusuf Talum (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 71 Toure, Dk. 73 Fırat İnal, Dk. 90+3 Benrahou (Manisa FK), Dk. 57 Arda Çolak, Dk. 90+1 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)
Konuk ekip Manisa FK'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Julien Anziani ve 89. dakikada Yusuf Talum'dan geldi.
Bu sonucun ardından Iğdr FK, ligde 9 puana yükseldi. Manisa FK, 8 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Iğdır FK, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa FK, sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Stat: Aktepe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Dk. 78 Arda Öztürk), Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya (Dk. 78 Önder Özcan), Doğan Erdoğan, Crociata (Dk. 67 Efe Şıhlaroğlu), Hotic (Dk. 68 Camara), Afena-Gyan, Arda Çolak (Dk. 63 Tanque)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 67 Fırat İnal), Anziani, Kerem Arık (Dk. 33 Sylla), Vargas, Lemina (Dk. 32 Benrahou), Osman Kahraman (Dk. 46 Yusuf Talum), Ahmet Şen (Dk. 33 Toure)
Goller: Dk. 9 Kouagba, Dk. 16 Alim Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 ve 65 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+7 Anziani (Penaltıdan), Dk. 89 Yusuf Talum (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 71 Toure, Dk. 73 Fırat İnal, Dk. 90+3 Benrahou (Manisa FK), Dk. 57 Arda Çolak, Dk. 90+1 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)