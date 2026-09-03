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Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Sivasspor, Mardin 1969 beraberliğiyle birlikte ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, bu sezon 5 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 ile 2-2 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 yenildi.

Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin 5. haftasında dün sahasında Mardin 1969 ile 2-2 berabere kalan Sivas ekibi, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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