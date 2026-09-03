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Galatasaray'da milli güç arttı

Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül ile birlikte sarı-kırmızılılardan A Milli Takım'a davet edilen futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 10:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da milli güç arttı
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Galatasaray'ın Porto'dan transfer ettiği Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımdaki milli oyuncu sayısını artırdı. 22 yaşındaki santrforun kadroya katılmasıyla Galatasaray'dan A Milli Takım'a davet edilen futbolcu sayısı 7'ye yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu sezon da Deniz Gül'ü renklerine bağladı. Galatasaray, 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon Euro ödedi.

MİLLİ TAKIMA 7 OYUNCU

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, A Milli Takım'a davet edilen isimler arasında yer alıyordu.

Deniz Gül'ün de bu isimlere eklenmesiyle sarı-kırmızılılardan A Milli Takım'a giden futbolcu sayısı 7 oldu. Galatasaray bu sayıyla milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım konumunda bulunurken, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan ise 2 futbolcu milli takıma gidiyor.

DENİZ GÜL İLK İDMANINA ÇIKTI

Porto'dan transfer edilen Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, bir diğer yeni transfer Rafael Leao ile birlikte düz koşu yaptı.



Galatasaray


Çocukluğundan bu yana Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz Gül'ün lisansı da çıkarıldı. Genç santrfor, RAMS Park'ta oynanacak ilk maçta forma giymek istiyor.

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