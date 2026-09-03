İsmail Kartal'ın Beşiktaş karnesi dikkat çekiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık özlemini sona erdiren ve ardından Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde zorlu mücadele öncesi en önemli kozlardan biri ise Teknik Direktör İsmail Kartal olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'A KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK
65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başında farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İsmail Kartal'ın Beşiktaş serisi 2014-15 sezonunda başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 Kasım 2014'te deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanırken, 22 Mart 2015'te Kadıköy'deki mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı.
SON İKİ DERBİYİ KAZANDI
2021-22 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, 8 Mayıs 2022'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
2023-24 sezonunda ise Beşiktaş'a karşı iki maçta da galibiyet alan Kartal, deplasmanda 3-1, Kadıköy'de ise 2-1 kazandı.
İsmail Kartal böylece Beşiktaş karşısında çıktığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılırken, sezonun ilk derbisinde bu serisini sürdürmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde zorlu mücadele öncesi en önemli kozlardan biri ise Teknik Direktör İsmail Kartal olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'A KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK
65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başında farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İsmail Kartal'ın Beşiktaş serisi 2014-15 sezonunda başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 Kasım 2014'te deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanırken, 22 Mart 2015'te Kadıköy'deki mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı.
SON İKİ DERBİYİ KAZANDI
2021-22 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, 8 Mayıs 2022'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
2023-24 sezonunda ise Beşiktaş'a karşı iki maçta da galibiyet alan Kartal, deplasmanda 3-1, Kadıköy'de ise 2-1 kazandı.
İsmail Kartal böylece Beşiktaş karşısında çıktığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılırken, sezonun ilk derbisinde bu serisini sürdürmek istiyor.