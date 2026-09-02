Galatasaray Bitshiabu'nun maliyetini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fransız stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti ve oyuncunun TFF tescil işlemlerini gerçekleştirdi.





MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Bitshiabu için Leipzig'e 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılıların genç stoper için 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.





21 yaşındaki savunmacıya ise 2026-2027 sezonu için net 2 milyon Euro sabit ücret ödenecek.





KARİYERİ

PSG altyapısından yetişen Bitshiabu, Fransız ekibinin A takımında da forma giydi. Gösterdiği performansla Leipzig'in dikkatini çeken genç savunmacı, daha sonra Alman ekibine transfer oldu.





Bitshiabu, Leipzig formasıyla bugüne kadar toplam 48 resmi maçta görev yaptı.





GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana'nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.









Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro'dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır.





Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



