Los Angeles Clippers, sınırlı serbest oyuncu Bennedict Mathurin'e sunduğu nitelikli teklifi henüz geri çekmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jake Fischer'ın haberine göre bu durum, genç forvetin New Orleans Pelicans'a uzanan yolunda sıra dışı bir belirsizlik yarattı.
Clippers, New Orleans'ın Mathurin ile sözleşme imzalayabilmesi için gerekli maaş bütçesi alanını açmasına yardımcı olacak çok takımlı bir takasta yer alarak dolaylı biçimde kazanım elde edebilir.
Ancak Los Angeles'ın Mathurin'e sunduğu nitelikli teklifi geri çekmesi karşılığında doğrudan bir bedel alması mümkün değil. Böyle bir düzenleme, NBA'in toplu iş sözleşmesi kurallarını ihlal eder.
Bu ayrım önem taşıyor çünkü Clippers'ın nitelikli teklifi geçerliliğini koruduğu sürece Mathurin sınırlı serbest oyuncu statüsünde kalmaya devam ediyor.
Los Angeles, oyuncu üzerindeki haklarından herhangi bir karşılık almadan vazgeçmek yerine daha kapsamlı bir takasa dahil olmanın kendisine bir varlık kazandırıp kazandıramayacağını araştırabilir. Böyle bir işlem, aynı zamanda Mathurin'in New Orleans'a transferinin gerçekleşmesine de yardımcı olabilir.
Mathurin, Clippers'ın ilerleyen dönemde tamamen yeniden yapılanma kararı aldığı 2025-26 sezonunun bir bölümünü Los Angeles'ta geçirdi.
Clippers formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, maç başına 28.0 dakikada 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları kaydetti.
Mathurin, Los Angeles adına saha içinden yüzde 42.6, serbest atış çizgisinden ise yüzde 85.8 isabetle oynadı. Ancak maç başına 3.2 denemede yüzde 20.7'de kalan üç sayı yüzdesi önemli ölçüde geriledi.
Genç forvet ayrıca karşılaşma başına 1.0 top çalma ve 0.3 blokluk katkı sağladı.
Clippers, New Orleans'ın Mathurin ile sözleşme imzalayabilmesi için gerekli maaş bütçesi alanını açmasına yardımcı olacak çok takımlı bir takasta yer alarak dolaylı biçimde kazanım elde edebilir.
Ancak Los Angeles'ın Mathurin'e sunduğu nitelikli teklifi geri çekmesi karşılığında doğrudan bir bedel alması mümkün değil. Böyle bir düzenleme, NBA'in toplu iş sözleşmesi kurallarını ihlal eder.
Bu ayrım önem taşıyor çünkü Clippers'ın nitelikli teklifi geçerliliğini koruduğu sürece Mathurin sınırlı serbest oyuncu statüsünde kalmaya devam ediyor.
Los Angeles, oyuncu üzerindeki haklarından herhangi bir karşılık almadan vazgeçmek yerine daha kapsamlı bir takasa dahil olmanın kendisine bir varlık kazandırıp kazandıramayacağını araştırabilir. Böyle bir işlem, aynı zamanda Mathurin'in New Orleans'a transferinin gerçekleşmesine de yardımcı olabilir.
Mathurin, Clippers'ın ilerleyen dönemde tamamen yeniden yapılanma kararı aldığı 2025-26 sezonunun bir bölümünü Los Angeles'ta geçirdi.
Clippers formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, maç başına 28.0 dakikada 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları kaydetti.
Mathurin, Los Angeles adına saha içinden yüzde 42.6, serbest atış çizgisinden ise yüzde 85.8 isabetle oynadı. Ancak maç başına 3.2 denemede yüzde 20.7'de kalan üç sayı yüzdesi önemli ölçüde geriledi.
Genç forvet ayrıca karşılaşma başına 1.0 top çalma ve 0.3 blokluk katkı sağladı.