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Trabzonspor'da kart ve penaltı kabusu

Trabzonspor, yeni sezon öncesinden itibaren çıktığı 9 maçın 7'sinde aleyhine penaltı kararıyla karşılaştı. Bordo-mavililer, Ferencvaros'la oynadığı 2 Avrupa mücadelesinde ise toplam 3 kırmızı kart gördü.

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calendar 02 Eylül 2026 14:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'da kart ve penaltı kabusu
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında başlayan kart ve penaltı tablosu, resmi karşılaşmalarda da devam etti.

Bordo-mavililer, hazırlık maçları, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Süper Lig'in ilk 3 haftasına kadar çıktığı 9 karşılaşmada 7 kez aleyhine penaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Trabzonspor, Avrupa'da oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026-27 sezonu öncesinde Avusturya'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlık döneminden itibaren oynadığı karşılaşmalarda penaltı ve kartlarla sık sık karşı karşıya kaldı. Bordo mavililer; 4 hazırlık, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig karşılaşması olmak üzere çıktığı toplam 9 maçın 7'sinde aleyhine penaltı kararıyla karşılaştı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 3 PENALTI

Trabzonspor'un aleyhine verilen penaltılar hazırlık döneminde başladı. Bordo-mavililer, Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında aleyhine penaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Al Sadd'a 1-0 yenildiği karşılaşmada da rakibi penaltı kazanırken, Udinese'yi 1-0 mağlup ettiği mücadelede Trabzonspor aleyhine penaltı kararı verilmedi. Avusturya kampının ardından Göztepe ile oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında da bordo-mavililer aleyhine bir kez daha penaltı kararı verildi. Böylece Trabzonspor, sezon öncesinde oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasının 3'ünde aleyhine penaltı kararıyla karşı karşıya kaldı.

LİGİN İLK 3 MAÇINDA 3 PENALTI

Hazırlık döneminde başlayan penaltı tablosu Süper Lig'in ilk 3 haftasında da devam etti. Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı sezonun ilk karşılaşmasında rakibi penaltıdan beraberlik golünü kaydetti. Bordo-mavililerin Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği ikinci hafta karşılaşmasında da konuk ekip golünü penaltıdan buldu.Trabzonspor'un deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu 3'üncü hafta karşılaşmasında da bordo-mavili ekip aleyhine penaltı kararı verildi. Diagne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Onana kurtarırken, dönen topu takip eden Sor fileleri havalandırdı. Böylece Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı ilk 3 karşılaşmanın tamamında aleyhine penaltı kararı çıktı.

AVRUPA'DA 2 MAÇTA 3 KIRMIZI KART



Trabzonspor


Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynadığı iki karşılaşmada ise kırmızı kartlar öne çıktı. Trabzon'da oynanan ve bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu ilk karşılaşmada Chibuike Nwaiwu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Budapeşte'de oynanan ve Trabzonspor'un 4-0 mağlup olduğu rövanş karşılaşmasında ise bordo-mavililer mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Ruslan Malinovskyi doğrudan kırmızı kart görürken, Cabral ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor aynı karşılaşmada bir kez de aleyhine verilen penaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Böylece bordo-mavili ekip, Ferencvaros ile oynadığı 2 Avrupa karşılaşmasında toplam 3 kırmızı kart gördü.

9 MAÇIN 7'SİNDE ALEYHİNE PENALTI

Trabzonspor, hazırlık döneminden itibaren çıktığı 9 karşılaşmanın 7'sinde aleyhine penaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Eintracht Frankfurt, Al Sadd ve Göztepe hazırlık maçlarında 3 kez aleyhine penaltı verilen bordo-mavililer, Süper Lig'de Kasımpaşa, Başakşehir ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarının tamamında aynı durumla karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasında verilen penaltıyla birlikte bu sayı 7'ye yükseldi. Bordo-mavililerin hazırlık döneminden itibaren oynadığı 9 maçlık süreçte 7 kez aleyhine penaltı kararı verilmesi ve Ferencvaros ile oynanan 2 Avrupa karşılaşmasında 3 kırmızı kart görmesi dikkati çekti.

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