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Beşiktaş'a kötü haber: Nicolas Raskin

Beşiktaş'ın Nicolas Raskin için sunduğu kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren teklif Rangers tarafından reddedildi. Bu gelişmenin ardından Belçikalı orta sahanın transferi iptal oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 15:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a kötü haber: Nicolas Raskin
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için yaptığı girişim sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports Scotland'ın özel haberine göre Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a transfer olma ihtimali ortadan kalktı.

Siyah-beyazlıların Belçikalı orta saha için Rangers'a yüksek bir kiralama bedelinin yanı sıra satın alma opsiyonu içeren teklif sunduğu ancak İskoç kulübünün bu öneriyi reddettiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın Nicolas Raskin transferi iptal oldu.

Daha önce siyah-beyazlıların Rangers ile prensip anlaşmasına vardığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin son ayrıntılar üzerinde devam ettiği öne sürülmüştü.

JABLONEC KADROSUNA ALINMADI

Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, kısa süre önce Raskin'e yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle oyuncuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmediklerini açıklamıştı.

McInnes, Belçikalı futbolcunun sakat olmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken yaşanan hareketlilik nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını ifade etmişti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Rangers'ın 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Nicolas Raskin'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu; mücadele gücü, pres etkinliği ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

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