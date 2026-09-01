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Everton yeni golcüsünü buldu: 50 milyon Euro

Everton, Monaco forması giyen ABD'li golcü Folarin Balogun için 45 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Everton yeni golcüsünü buldu: 50 milyon Euro
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Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Everton ile Monaco, Folarin Balogun'un transferi için anlaşma sağladı. İngiliz kulübünün 25 yaşındaki santrfor için Monaco'ya 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca yaklaşık 5 milyon euroluk bonusların yer aldığı kaydedildi.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Balogun'un da Everton ile kişisel şartlarda el sıkıştığı belirtildi.

ABD'li futbolcunun yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı, anlaşmada ayrıca 1 yıllık opsiyon bulunacağı ifade edildi.

Balogun'a İngiltere'ye seyahat etmesi için izin verilirken, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

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