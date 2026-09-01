Everton yeni golcüsünü buldu: 50 milyon Euro

Premier League ekiplerinden Everton, transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken bir hamle yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Everton ile Monaco, Folarin Balogun'un transferi için anlaşma sağladı. İngiliz kulübünün 25 yaşındaki santrfor için Monaco'ya 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca yaklaşık 5 milyon euroluk bonusların yer aldığı kaydedildi.





4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Balogun'un da Everton ile kişisel şartlarda el sıkıştığı belirtildi.





ABD'li futbolcunun yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı, anlaşmada ayrıca 1 yıllık opsiyon bulunacağı ifade edildi.





Balogun'a İngiltere'ye seyahat etmesi için izin verilirken, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.



