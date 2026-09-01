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Orkun Kökçü'den Archie Brown'a cevap!

Orkun Kökçü, Dusan Vlahovic'in hat-trick sevincini anlattı ve Archie Brown'un derbi öncesi sözlerine cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Orkun Kökçü'den Archie Brown'a cevap!
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi sahasında 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların farklı galibiyetini değerlendiren Orkun Kökçü, Dusan Vlahovic'in hat-trick yapmasının ardından penaltıyı neden Sırp golcüye bıraktığını anlattı.

"DUSAN'A BIRAKMAK İSTEDİM"

Vlahovic'in gol atarak rahatlamasını istediğini belirten Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"Forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı, full oynamadı ama o da gol atmak istiyor. Ben de o anda, kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. Rahatlama hissi yakalasın diye çünkü önümüzde çok önemli bir maç var ve o maçta Dusan'a ihtiyacımız var. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick yaptı. Dusan mutlu, biz mutluyuz."

ARCHIE BROWN SÖZLERİNE CEVAP

Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde rakip futbolcu Archie Brown'un sözleri de Orkun Kökçü'ye soruldu.





Brown, Samsunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş taraftarına yönelik, "Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt veren Orkun Kökçü, rakibin açıklamalarına odaklanmadıklarını belirterek, "Biz o toplara girmiyoruz!" dedi.

"KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Derbiden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Beşiktaş kaptanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendimize bakıyoruz. Bugün de görmüşlerdir, öz güvenli bir şekilde gideceğiz oraya inşallah 3 puanla ayrılırız oradan. Daha önce de başardık bunu. Biz onların ne dediğine pek bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. İyi olan kazansın."  

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