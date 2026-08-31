Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertlilerden genç bir oyuncu için hamle geldi.
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen 19 yaşındaki orta saha Ethan Nwaneri'nin transferi için görüşmelere başladı.
NWANERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Arsenal'in genç yıldızı Ethan Nwaneri'yi transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Orta saha pozisyonunda görev yapan Nwaneri, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçirdi. Genç oyuncu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 23 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Arsenal altyapısından yetişen Nwaneri, İngiliz ekibinin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç futbolcunun Arsenal ile Temmuz 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinin önümüzdeki süreçte şekillenmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen 19 yaşındaki orta saha Ethan Nwaneri'nin transferi için görüşmelere başladı.
NWANERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Arsenal'in genç yıldızı Ethan Nwaneri'yi transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Orta saha pozisyonunda görev yapan Nwaneri, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçirdi. Genç oyuncu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 23 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Arsenal altyapısından yetişen Nwaneri, İngiliz ekibinin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç futbolcunun Arsenal ile Temmuz 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinin önümüzdeki süreçte şekillenmesi bekleniyor.