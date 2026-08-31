Jason Kidd, oyunculuk dönemindeki oyun tarzına en fazla benzeyen iki günümüz NBA yıldızı olarak LeBron James ve Nikola Jokic'i gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE All-Star Magazine tarafından kendisi kadar iyi saha görüşüne sahip oyuncunun kim olduğu sorulan Kidd, ilk olarak Jokic'in adını verdi. Hall of Fame üyesi eski oyun kurucu, oyun tarzı bakımından kendisine en yakın ismin ise James olduğunu belirtti.
"Daha önce Joker'dan bahsetmiştim ancak LeBron'un adını açtığınıza göre, oyunu benim oyunuma en yakın olan oyuncunun muhtemelen LeBron olduğunu söyleyebilirim. Tabii onun oyunu tamamen farklı bir seviyede."
Kidd, James'in özellikle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve oyunun nasıl gelişeceğini önceden tahmin etme becerilerine dikkat çekti.
"Takım arkadaşları için pozisyon yaratma yeteneğine sahip. Basketbol zekâsı ve gerçekleşmeden önce ne olacağını anlayabilme becerisi son derece yüksek."
Kidd, kendi oyunculuk anlayışını belirleyen özelliklerden bahsederken James ile Jokic'i aynı grupta değerlendirdi:
"Pas yeteneği ve basketbol zekâsından söz ettiğimizde bu iki oyuncuyu söyleyebilirim."
Kidd, NBA kariyerini 12 bin 91 asistle tamamlamıştı. Emekli olduğu dönemde lig tarihinin en fazla asist yapan ikinci oyuncusu olan Kidd, hâlen NBA'in tüm zamanlardaki asist liderleri arasında yer alıyor. Tecrübeli isim, 19 sezonluk kariyerinde maç başına 8,7 asist ortalaması yakalarken beş kez de NBA'in asist kralı olmuştu.
Kidd ayrıca LeBron James'in Philadelphia 76ers'a transferini değerlendirerek bunun 2026-27 sezonu üzerinde en büyük etkiyi yaratabilecek yaz hamlesi olduğunu söyledi. James, ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere Philadelphia ile iki yıllık minimum kontrat imzalamıştı.
"Bu hamle Philadelphia'yı otomatik olarak şampiyonluk tartışmasının içine sokuyor. Doğu'nun en iyi takımı olabilirler."
Philadelphia, 2025-26 normal sezonunu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlamıştı. Playoffların ilk turunda Boston Celtics'i 4-3 mağlup eden Sixers, konferans yarı finalinde ise New York Knicks'e 4-0'la elenmişti.
Kidd, James transferinin yaratabileceği büyük etkinin nedenlerinden biri olarak Philadelphia'nın Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe'dan oluşan genç guard rotasyonunu da gösterdi.
Maxey, geçtiğimiz sezon 70 karşılaşmada 28,3 sayı ve 6,6 asist ortalamaları yakalarken Edgecombe, 75 maçta 16 sayı, 5,6 ribaund ve 4,2 asist üretti.
Kidd, Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e transferini ise yaz döneminin "1B" seviyesindeki hamlesi olarak nitelendirdi ve Miami'yi de şampiyonluk adayları arasında değerlendirdi.
Dallas Mavericks koçu ayrıca 2025 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçildikten sonra çalıştırdığı Cooper Flagg hakkında da konuştu. Kidd, rekabetçi yapısı, çalışma disiplini ve baskıyı kabullenme isteği sayesinde Flagg'in James gibi oyuncuların seviyesine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.
"Daha önce Joker'dan bahsetmiştim ancak LeBron'un adını açtığınıza göre, oyunu benim oyunuma en yakın olan oyuncunun muhtemelen LeBron olduğunu söyleyebilirim. Tabii onun oyunu tamamen farklı bir seviyede."
Kidd, James'in özellikle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve oyunun nasıl gelişeceğini önceden tahmin etme becerilerine dikkat çekti.
"Takım arkadaşları için pozisyon yaratma yeteneğine sahip. Basketbol zekâsı ve gerçekleşmeden önce ne olacağını anlayabilme becerisi son derece yüksek."
Kidd, kendi oyunculuk anlayışını belirleyen özelliklerden bahsederken James ile Jokic'i aynı grupta değerlendirdi:
"Pas yeteneği ve basketbol zekâsından söz ettiğimizde bu iki oyuncuyu söyleyebilirim."
Kidd, NBA kariyerini 12 bin 91 asistle tamamlamıştı. Emekli olduğu dönemde lig tarihinin en fazla asist yapan ikinci oyuncusu olan Kidd, hâlen NBA'in tüm zamanlardaki asist liderleri arasında yer alıyor. Tecrübeli isim, 19 sezonluk kariyerinde maç başına 8,7 asist ortalaması yakalarken beş kez de NBA'in asist kralı olmuştu.
Kidd ayrıca LeBron James'in Philadelphia 76ers'a transferini değerlendirerek bunun 2026-27 sezonu üzerinde en büyük etkiyi yaratabilecek yaz hamlesi olduğunu söyledi. James, ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere Philadelphia ile iki yıllık minimum kontrat imzalamıştı.
"Bu hamle Philadelphia'yı otomatik olarak şampiyonluk tartışmasının içine sokuyor. Doğu'nun en iyi takımı olabilirler."
Philadelphia, 2025-26 normal sezonunu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlamıştı. Playoffların ilk turunda Boston Celtics'i 4-3 mağlup eden Sixers, konferans yarı finalinde ise New York Knicks'e 4-0'la elenmişti.
Kidd, James transferinin yaratabileceği büyük etkinin nedenlerinden biri olarak Philadelphia'nın Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe'dan oluşan genç guard rotasyonunu da gösterdi.
Maxey, geçtiğimiz sezon 70 karşılaşmada 28,3 sayı ve 6,6 asist ortalamaları yakalarken Edgecombe, 75 maçta 16 sayı, 5,6 ribaund ve 4,2 asist üretti.
Kidd, Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e transferini ise yaz döneminin "1B" seviyesindeki hamlesi olarak nitelendirdi ve Miami'yi de şampiyonluk adayları arasında değerlendirdi.
Dallas Mavericks koçu ayrıca 2025 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçildikten sonra çalıştırdığı Cooper Flagg hakkında da konuştu. Kidd, rekabetçi yapısı, çalışma disiplini ve baskıyı kabullenme isteği sayesinde Flagg'in James gibi oyuncuların seviyesine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.