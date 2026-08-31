Galatasaray, 27 yaşındaki Fransız orta saha Youssouf Fofana için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fofana sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 10+4'lük kontenjan nedeniyle Mario Lemina ana listeye yazılmayacak ya da takımdan ayrılacak.
Başakşehir, Lemina'nın durumunu yakından takip ederken, iki kulüp arasındaki temaslar olumlu ilerliyor.
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Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 10+4'lük kontenjan nedeniyle Mario Lemina ana listeye yazılmayacak ya da takımdan ayrılacak.
Başakşehir, Lemina'nın durumunu yakından takip ederken, iki kulüp arasındaki temaslar olumlu ilerliyor.
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