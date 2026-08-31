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Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
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Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-1
30 Ağustos
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Paris FC-Nice
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30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
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Başakşehir'in gözü Mario Lemina'da

İstanbul Başakşehir, Mario Lemina için devreye girdi. İki kulüp arasındaki temaslar olumlu ilerliyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 09:00
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Başakşehir'in gözü Mario Lemina'da
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Galatasaray, 27 yaşındaki Fransız orta saha Youssouf Fofana için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fofana sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 10+4'lük kontenjan nedeniyle Mario Lemina ana listeye yazılmayacak ya da takımdan ayrılacak.

Başakşehir, Lemina'nın durumunu yakından takip ederken, iki kulüp arasındaki temaslar olumlu ilerliyor.

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