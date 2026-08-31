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Beşiktaş'a Richard Rios müjdesi!

Beşiktaş, orta saha transferi için Benfica'nın Kolombiyalı yıldızı Richard Rios'u gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 09:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Richard Rios müjdesi!
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Beşiktaş'tan Richard Rios için kiralama hamlesi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, orta saha transferi için Benfica'nın Kolombiyalı yıldızı Richard Rios'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, Benfica'nın ise bu formata sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE RIOS

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ernest Poku ve Fabio Miretti takviyelerinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Richard Rios ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Portekiz basınından A Bola da siyah-beyazlıların Rios'a olan ilgisini doğruladı.

BENFICA 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Benfica'nın, Rios'u zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla göndermeye sıcak baktığı ve bu formül için 3 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği aktarıldı. Satın alma opsiyonunun miktarına ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.





Portekiz ekibinin geçtiğimiz dönemde Rios'u kadrosuna katmasının ardından orta saha rotasyonunda yaşanan değişim de oyuncunun geleceğini etkileyebilir.

PALHINHA TRANSFERİ SONRASI AYRILIK İHTİMALİ

Benfica'nın Joao Palhinha'yı kadrosuna katması sonrasında Rios'un orta sahadaki forma rekabetinde geriye düşebileceği ve bu nedenle ayrılık ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Bu durumun Beşiktaş'ın transfer girişimi açısından önemli bir avantaj oluşturabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY DA DEVREDE

Richard Rios için Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da harekete geçtiği iddia edildi. Record'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için Benfica ile temas kurdu ve önümüzdeki günlerde resmi teklif sunabileceği belirtildi.

Benfica'nın resmi kadro bilgilerinde Rios'un 22 Temmuz 2025'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giydiği ve Kolombiya Milli Takımı oyuncusu olduğu görülüyor.

Beşiktaş'ın transferdeki yol haritasının, önümüzdeki günlerde Benfica ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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