TFF 1. Lig'in 4. haftasında Turka Esenler Erokspor ile Iğdırspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Iğdırspor 1-0 kazanarak sezonun ilk 3 puanını aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın tek golü 43. dakikada geldi. Gökcan Kaya, bulduğu golle Iğdırspor'u 1-0 öne geçirdi.
EROKSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI
Turka Esenler Erokspor, 56. dakikada beraberlik için önemli bir fırsat yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Erdoğan, bu fırsatı gole çeviremedi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Iğdırspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.
EROKSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI
Turka Esenler Erokspor, 56. dakikada beraberlik için önemli bir fırsat yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Erdoğan, bu fırsatı gole çeviremedi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Iğdırspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.