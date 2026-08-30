30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-146'
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-050'
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-047'
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-05'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1DA
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0DA
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
1-0DA

Iğdırspor siftah yaptı: Erokspor'u tek golle geçti

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Iğdırspor, Turka Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 21:12
Fotoğraf: AA
Iğdırspor siftah yaptı: Erokspor'u tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Turka Esenler Erokspor ile Iğdırspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Iğdırspor 1-0 kazanarak sezonun ilk 3 puanını aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın tek golü 43. dakikada geldi. Gökcan Kaya, bulduğu golle Iğdırspor'u 1-0 öne geçirdi.

EROKSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI

Turka Esenler Erokspor, 56. dakikada beraberlik için önemli bir fırsat yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Erdoğan, bu fırsatı gole çeviremedi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Iğdırspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.