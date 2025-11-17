'Hacel Obası' yapay yeka mı?

6 Kasım'da Spotify Türkiye En İyi 200 listesine 127. sıradan giriş yapan Sadık Nergis prodüktörlüğündeki "Hacel Obası", inanılmaz bir ivme kazandı. Şarkı, yalnızca altı gün gibi kısa bir süre içinde listede 13. sıraya kadar tırmanarak, yapay zekâ destekli içeriklerin dinleyici kitlesi üzerindeki hâkimiyetini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Sosyal medyada hızla yayılan parça, kısa sürede "AI şarkı" etiketiyle viral oldu.

Şarkının asıl merak konusu olan yönü ise vokallerini üstlenen MIHRIBAN oldu. Resmî bir açıklama veya doğrulama olmamasına rağmen, müzikseverler ve geniş kitleler tarafından MIHRIBAN, neredeyse oy birliğiyle yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulmuş sanal bir sanatçı profili olarak kabul ediliyor.

Prodüksiyonun hangi aşamalarında (beste, aranje, vokal sentezi) yapay zekânın kullanıldığı bilinmiyor. Ancak bu belirsizliğin yarattığı merak atmosferi, şarkının keşfedilme ve dinlenme hızını daha da artırmış durumda. "Hacel Obası", geleneksel Anadolu ezgilerini modern pop tınılarıyla başarılı bir şekilde harmanlayarak sosyal platformlarda hızlı bir yankı buldu.

Türkiye müzik listelerinde yapay zekâ destekli parçaların başarısı aslında yeni değil. Geçtiğimiz haftalarda "Eylülzede" şarkısıyla Nikbinler, Spotify Türkiye listelerinde 1 numaraya oturarak bu alandaki ilk büyük zirveyi elde etmişti.

"Hacel Obası", bu trendin yeni ve güçlü bir temsilcisi olarak Nikbinler'in açtığı yolda hızla ilerliyor. Bu durum, sanatçı kimliğinin yeniden tanımlanması ve prodüksiyon süreçlerinin dönüşümü gibi konuları müzik endüstrisinin odağına taşıyor.