Haber Tarihi: 17 Aralık 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 12:16

Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir?

''Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir?'' soruları teknoloji dünyasında merakla cevap bekliyor! Instagram, Reels videolarını televizyon ekranına taşıyan yeni uygulaması Instagram TV'yi test etmeye başladı. Büyük ekranda dikey video izleme alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefleyen uygulama için geri sayım başladı.

Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir?
Abone Ol
İlk etapta sınırlı bir bölgede kullanıma sunulan Instagram TV, Reels içeriklerini kanallar halinde sunarak klasik televizyon izleme hissine dijital bir alternatif oluşturacak. Peki, Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir?
INSTAGRAM REELS TV'DE NASIL İZLENİR?

Instagram Reels, Instagram TV uygulaması üzerinden televizyon ekranında izlenebiliyor. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra Reels videoları ilgi alanlarına göre oluşturulan kanallar halinde ekrana geliyor ve seçilen içerikler otomatik olarak arka arkaya oynatılıyor.

Instagram TV uygulaması ile telefonda kaydırma yapmaya gerek kalmadan Reels videoları büyük ekranda izlenebiliyor.

INSTAGRAM REELS TV'DE NEREDEN İZLENİR?

Instagram Reels'in TV versiyonu şu an için Amazon Fire TV cihazları üzerinden kullanılabiliyor. Fire TV uygulama mağazasından Instagram TV uygulamasına erişim sağlanıyor. Uygulama, test sürecinde yalnızca belirli ülkelerde aktif edilmişken ilerleyen dönemde daha fazla platform ve ülkeye açılması planlanıyor.

INSTAGRAM TV UYGULAMASI NEDİR, NASIL YÜKLENİR?

Instagram TV uygulaması, Reels videolarını televizyon ekranına taşıyan yeni bir Instagram deneyimi yaşatıyor. Uygulama, Amazon Fire TV'ye indirildikten sonra Instagram hesabıyla giriş yapılarak kullanılabiliyor.

Ayrıca Instagram mobil uygulaması üzerinden ayarlar menüsünden de TV uygulamasıyla bağlantı kurulabiliyor. Birden fazla hesabın eklenebilmesi sayesinde evdeki herkes kendi ilgi alanına göre Reels izleyebiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İşte Süper Lig'de veda listesi Fenerbahçe İşte Süper Lig'de veda listesi
Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi! Fenerbahçe Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi!
Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir? Gündem Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir?
Başakşehir'de Galatasaray öncesi iki eksik! RAMS Başakşehir Başakşehir'de Galatasaray öncesi iki eksik!
Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Gündem Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman?
Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya izin yok! Beşiktaş Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya izin yok!
Afrika Kupası'nda Süper Lig'den 21 futbolcu Galatasaray Afrika Kupası'nda Süper Lig'den 21 futbolcu
Samsunspor, Avrupa'da 18. kez sahne alıyor Samsunspor Samsunspor, Avrupa'da 18. kez sahne alıyor
Christ Oulai için Avrupa'dan dev talipler! Trabzonspor Christ Oulai için Avrupa'dan dev talipler!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da savunmaya yeni aday Ümit Akdağ!
2
Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!
3
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!
4
Mbappe-PSG davasında karar çıktı: 61 milyon Euro
5
Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!
6
Sergen Yalçın, Belçikalı orta saha için ısrarcı!
7
Eray Yazgan'dan Mauro Icardi açıklaması: "İnşallah hep bizimle"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.