İlk etapta sınırlı bir bölgede kullanıma sunulan Instagram TV, Reels içeriklerini kanallar halinde sunarak klasik televizyon izleme hissine dijital bir alternatif oluşturacak. Peki, Instagram Reels TV'de nasıl, nereden izlenir?

Instagram Reels, Instagram TV uygulaması üzerinden televizyon ekranında izlenebiliyor. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra Reels videoları ilgi alanlarına göre oluşturulan kanallar halinde ekrana geliyor ve seçilen içerikler otomatik olarak arka arkaya oynatılıyor.

Instagram TV uygulaması ile telefonda kaydırma yapmaya gerek kalmadan Reels videoları büyük ekranda izlenebiliyor.



Instagram Reels'in TV versiyonu şu an için Amazon Fire TV cihazları üzerinden kullanılabiliyor. Fire TV uygulama mağazasından Instagram TV uygulamasına erişim sağlanıyor. Uygulama, test sürecinde yalnızca belirli ülkelerde aktif edilmişken ilerleyen dönemde daha fazla platform ve ülkeye açılması planlanıyor.



Instagram TV uygulaması, Reels videolarını televizyon ekranına taşıyan yeni bir Instagram deneyimi yaşatıyor. Uygulama, Amazon Fire TV'ye indirildikten sonra Instagram hesabıyla giriş yapılarak kullanılabiliyor.

Ayrıca Instagram mobil uygulaması üzerinden ayarlar menüsünden de TV uygulamasıyla bağlantı kurulabiliyor. Birden fazla hesabın eklenebilmesi sayesinde evdeki herkes kendi ilgi alanına göre Reels izleyebiliyor.