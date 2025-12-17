Aliağa FK'nın müthiş serisi bitti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol hem sahasında ilk kez puan kaybetti hem de zirvenin çok gerisine düştü. Bu sezon sahasında oynadığı 7 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, Aksaray temsilcisi karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak kritik 2 puan bıraktı. Hafta sonu Menemen FK deplasmanında öndeyken 90+6 ve 90+7'de kalesinde iki gol görerek yenilip zirveyi yakalama fırsatını tepen Aliağa, Aksaray beraberliğiyle de Bursaspor'un 7 puan gerisine düştü.



30 puanı bulunan İzmir temsilcisi son 3 deplasman maçını da kazanamamıştı. Bu süreçte Arnavutköy Belediyespor'a 1-0, Menemen FK'ya da 2-1 yenilen Aliağa FK, Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kaldı. Son 6 maçta yalnızca 2 kez kazanabilen Aliağa FK, devrenin bitimine 1 maç kala yarışta darbeler aldı. Aliağa FK ilk yarının son haftasında cumartesi günü şampiyonluk adayı Bursaspor'a konuk olacak.



