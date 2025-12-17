17 Aralık
Aliağa FK'nın müthiş serisi bitti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, sahasında ilk puan kaybını yaşadı ve zirvenin 7 puan gerisine düştü.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol hem sahasında ilk kez puan kaybetti hem de zirvenin çok gerisine düştü. Bu sezon sahasında oynadığı 7 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, Aksaray temsilcisi karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak kritik 2 puan bıraktı. Hafta sonu Menemen FK deplasmanında öndeyken 90+6 ve 90+7'de kalesinde iki gol görerek yenilip zirveyi yakalama fırsatını tepen Aliağa, Aksaray beraberliğiyle de Bursaspor'un 7 puan gerisine düştü.

30 puanı bulunan İzmir temsilcisi son 3 deplasman maçını da kazanamamıştı. Bu süreçte Arnavutköy Belediyespor'a 1-0, Menemen FK'ya da 2-1 yenilen Aliağa FK, Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kaldı. Son 6 maçta yalnızca 2 kez kazanabilen Aliağa FK, devrenin bitimine 1 maç kala yarışta darbeler aldı. Aliağa FK ilk yarının son haftasında cumartesi günü şampiyonluk adayı Bursaspor'a konuk olacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.