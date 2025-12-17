17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Orkun Kökçü, Avrupa'da ilk 3'te!

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Avrupa'da bir kategoride ilk 3 sırada yer aldı.

calendar 17 Aralık 2025 10:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü, Avrupa'da ilk 3'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş formasıyla şu ana dek sadece 2 asist yapabilen Orkun Kökçü, 'En çok gol şansı yaratan' isimler arasında kendisine yer buldu.

Milli futbolcunun yapılan hücumlardaki pas organizasyonlarıyla takımına gol fırsatı hazırladığı belirtildi. Orkun, listede üçüncü sırada yer aldı.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, 6 asistiyle birlikte takım arkadaşlarına gol fırsatı hazırlama konusunda zirvede. PSG'nin yıldız ismi Vitihna ise ikinci sırada gösterildi.

Beşiktaş'ın kaptanı, bu sezon siyah-beyazlı formayla 18 kez sahaya çıktı. Hiç gol atamayan yıldız orta saha, 2 kez kırmızı kart gördü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.