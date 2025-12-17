OG Anunoby'nin 28 sayı ürettiği, Jalen Brunson'ın 25 sayıyla oynadığı karşılaşmada New York Knicks, Victor Wembanyama'lı San Antonio Spurs karşısında geri dönüşe imza atarak NBA Cup finalini 124-113 kazandı ve kupanın sahibi oldu.Bu zaferle birlikte Knicks,yılında kazanılan NBA şampiyonluğu bayrağının yanına bir şampiyonluk bayrağı daha asma hakkı elde etti. New York ekibi, en son 1973'te NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.Ancak bu Knicks kadrosu, bir kupadan çok daha fazlasını hedefliyor. NBA Cup MVP'si seçilenyanı sıra Josh Hart vekolej kariyerlerindeÜniversitesi ile şampiyonluk yaşamış, büyük maç tecrübesine sahip isimler olarak öne çıkıyor. Knicks, zayıf görülen Doğu Konferansı'ndan NBA Finalleri'ne yükselme konusunda yüksek beklentiler taşıyor.New York'tasakatlıkla mücadele etmesine rağmen 16 sayı ve 11 ribauntluk katkı verdi. Tecrübeli uzun, ilk yarının bitimine bir dakika kala soyunma odasına gitmiş, üçüncü çeyreğin bitimine 5:06 kala ise kenara alınmıştı. Towns, maçın son bölümünde tekrar oyuna döndü. Yayıncı kuruluş, yıldız oyuncunun baldır sakatlığı yaşadığını aktardı.San Antonio cephesinde21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken,18 sayı,ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.Maçın büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde bulunduran taraf Spurs olsa da, Knicks üçüncü çeyreğin son bölümünde başlattığı 13-1'lik seriyle skoru 100-95 lehine çevirdi. Bu andan sonra Knicks bir daha geriye düşmedi.Knicks oyuncuları bu galibiyetle yalnızca kupayı değil, maddi bir kazanç da elde etti. Standart NBA kontratına sahip her Knicks oyuncusu, NBA Cup'ı kazanmalarıyla birlikteekstra prim aldı. Takım, turnuvanın finaline yükselerek toplamda kişi başıbir kazanç elde etmiş oldu.NBA Cup finali, normal sezon sıralamasına dahil edilmediği için her iki takım da ligdeki derecelerini korudu. Bu sonuçla Knicks ve Spurs, 18 galibiyet – 7 mağlubiyetlik derecelerle kendi gruplarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.Finale yükselmiş olmak, her iki ekip için de olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Daha önce NBA Cup finaline kalan Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks da sezonubileti alarak tamamlamıştı. Indiana Pacers, 2024 sezonunda Doğu Konferansı finallerine yükselirken, Oklahoma City Thunder ise geçtiğimiz sezon NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.