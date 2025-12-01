15. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin töreni yapıldı.Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulunun düzenlediği organizasyonda, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı.Üniversitenin içindeki Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı "Yılın takımı" seçildi. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen "Yılın futbolcusu", teknik direktör Okan Buruk "Yılın antrenörü" ve başkan Dursun Özbek "Yılın spor yöneticisi" ödülünü aldı. Söz konusu ödüller, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a takdim edildi.Milli tenisçi Zeynep Sönmez, "Yılın bireysel sporcusu" ödülüne hak kazanırken, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar da "Yılın voleybolcusu" ödülüne sahip oldu.Öte yandan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt "Yılın lejyoneri", Anadolu Efes'in ABD'li sporcusu Shane Larkin de "Yılın basketbolcusu" seçildi.Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli file bekçisi Berke Özer ise "Yılın çıkış yapan sporcusu" ödülüne layık görüldü.Törende kategorilere göre verilen ödüller şöyle:Yılın takımı: Galatasaray Futbol TakımıYılın futbolcusu: Victor Osimhen (Galatasaray)Yılın bireysel sporcusu: Zeynep Sönmez (Milli tenisçi)Yılın antrenörü: Okan Buruk (Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü)Yılın spor yöneticisi: Dursun Özbek (Galatasaray Kulübü Başkanı)Yılın basketbolcusu: Shane Larkin (Anadolu Efes)Yılın voleybolcusu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Medicana)Yılın lejyoneri: Ebrar Karakurt (Eczacıbaşı Dynavit)Yılın çıkış yapan sporcusu: Berke Özer (Lille)Yılın genç sporcusu: Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü)Yılın Boğaziçi Takımı: Boğaziçi Futbol TakımıYılın spor yorumcusu: Uğur KarakullukçuÖzel başarı ödülü: Bengisu Avcı (Ultra maraton yüzücüsü), A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Milli Kadın Voleybol TakımıYaşam boyu başarı ödülü: Tuncay Özilhan (Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı)Boğaziçi Spor Elçisi: Necati Güler (Spor Kurulu 1978 Genel Sekreteri)Sporcu Kardeşliği ödülü (Sportsmanship Brotherhood): Yiğit Doğukan Bozkurt (Milli para kürekçi), Selin Hürmeriç (Milli yüzücü), Seçkin Renklibay (Spor yöneticisi), Alp Hasan Aksoy (Genç pilot), Cevdet Ege Mutlu (Milli kürekçi), Elif Nur Turhan (Boksör), Nafia Kuş Aydın (Milli tekvandocu)Eda Erdem Dündar, ödülü alırken yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesinde ödül aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak,diye konuştu.Berke Özer ise ödülden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak,dedi.Sporcu Kardeşliği ödülünü kazanan (Sportsmanship Brotherhood) milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt ise 20 yaşında olmasına rağmen 13 yıldır spor yaptığını dile getirerek,ifadelerini kullandı.