Fenerbahçe Konyaspor ücretsiz izle, FB - Konya maçı donmayan canlı link
Haber Tarihi: 15 Aralık 2025 19:23 -
Güncelleme Tarihi:
15 Aralık 2025 19:23
Fenerbahçe Konyaspor ücretsiz izle, FB - Konya maçı donmayan canlı link
Fenerbahçe - Konyaspor maçı bein Sports ücretsiz yayını izle | Fenerbahçe - Konyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı yayın izleme detayları
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İKİ İSİM KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.
İKİM TAKIM SÜPER LİG'DE 49. KEZ KARŞI KARŞIYA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle lig 49. kez karşı karşıya gelecek. Takımların bugüne dek ligde oynadığı 48 mücadelede Fenerbahçe'nin 36-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 124 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.
FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.
TEDESCO: "ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, dün gerçekleştirdiği antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Domenico Tedesco futbolcularıyla son toplantısını yaptı. Süper Lig'de Galatasaray ve Başakşehir ile oynanan son iki maçtan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatan İtalyan teknik adamın, oyuncularına şu ifadelerle seslendiği öğrenildi: "Avrupa Ligi'nde çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bunu lig performansımıza da yansıtmalıyız. Bu kulvarda ciddi puan kayıpları yaşadık ve artık bunu telafi etme zamanı. Eksiklerimiz bulunuyor ancak sahaya çıkacak herkesin mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum. Taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak üç puanı almalıyız. Her maçta olduğu gibi bu karşılaşmaya da aynı disiplin, ciddiyet ve konsantrasyonla çıkalım."
FENERBAHÇE ÜNVANINI KORUMAK İSTİYOR
Üst üste yaşanan 3 beraberliğin (Ferencvaros, Galatasaray, Başakşehir) moral bozukluğunu 4-0'lık Brann galibiyetiyle üzerinden atan Fenerbahçe, bugün Konyaspor karşısına çıkacak. Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı durumundaki sarı-lacivertliler, son 5 karşılaşmasını kazanamayan (3M-2B) rakibini yenerek hem ünvanını korumak, hem 14 maçlık namağlup serisini sürdürmek hem de zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. Kanarya, 24 Eylül tarihinde Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e (3-1) kaybettiği müsabakanın ardından Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
TEDESCO'DAN DURAN'A TERAPİ
Fenerbahçe'de Konyaspor karşılaşması öncesi hücum hattındaki tercihler merak konusu olurken, gözler Jhon Duran'a çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, transferiyle futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlık, genç oyuncunun ritim yakalamasını geciktirdi. Ligde şu ana kadar yalnızca iki kez rakip fileleri havalandırabilen Duran, En-Nesyri'nin forma giyemeyeceği dönemde hücum hattındaki tek santrfor olarak öne çıktı. Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecinde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, 22 yaşındaki golcüyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, Duran'ın artık skor katkısını artırmasını ve beklenen çıkışı yapmasını istiyor. Kolombiyalı futbolcu da Konyaspor mücadelesiyle birlikte form grafiğini yükseltip, ilerleyen haftalarda gol sayısını artırmayı amaçlıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL GÖREV
Zirve takipçisi Fenerbahçe, sekiz oyuncusundan mahrum olsa da Kadıköy'de Konya'yı devireceğine inanıyor. Son maçlarda mecburi rotasyonlara alışan teknik direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen, elindeki kadronun kazanmak için yeterli olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe'de tedavileri süren Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü, bahis soruşturması sebebiyle tutuklu olan Mert Hakan, Afrika Kupası'na giden Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao bu mücadelede forma giyemeyecek. Ancak Tedesco, sonuca odaklanmış durumda. "Evet önemli eksiklerimiz var" diyen İtalyan, "Bu tür durumlar futbolun bir parçası. Duruma göre reaksiyon almak zorundayız. Kadrodaki oyuncularıma güveniyorum. Yapmamız gereken şey cesur olmak, sahaya karakter koyup kendi oyunumuzu yansıtabilmek" sözleriyle galibiyet inancını vurguladı. Tedesco, skora daha fazla katkı yapmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu'na serbestlik verecek. A Millî Takım'da zaman zaman santrfor olarak görev yapan yıldız oyuncu artık sadece kanatta kalmayacak. Beklerin hücumda bindirme yapmasını isteyen Tedesco, bu süreçlerde Kerem'e içeri katederek gole daha yakın pozisyon alma talimatı verdi.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HAKEMİ VAR HAKEMİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.