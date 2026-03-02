Igor Tudor, Ada'yı karıştırdı: 'Delilik bu; bu hakem!'

Tottenham'ın sezon sonuna dek 'geçici' menajerlik görevine getirdiği Igor Tudor, 2. maçında da puanla tanışamadı ve 2-1'lik Fulham yenilgisinin ardından hakeme büyük tepki gösterdi.



"İnanılmaz bir hakem hatası" olarak adlandırdığı duruma öfkelenen Tudor, "Onların ilk golü sahadaki durumu değiştiriyor. Bu büyük bir hakem hatası. Geçen hafta tutarlılık yoktu, bugün olanlar ise inanılmazdı. Hakem bugün inanılmazdı, orada gol vermemek delilik. Bu kararın standardıyla ilgili, hafif bir temas olsa bile topu izlemediğini ve bunun bir faul olduğunu anlamaları gerekiyor. Jimenez, haksız bir avantaj sağladı ve gol attılar. Bu faulleri vermeniz gerekir. Bugün hakemi beğenmedim, fazlasıyla ev sahibi takım hakemiydi. Onunla ilgili hislerim iyi değildi. Bütün kararlar onların lehineydi. Futboldan, neyin yanlış neyin doğru olduğu hissinden anlamıyor." dedi.



Hırvat teknik adam, "Jimenez futbolu düşünmüyordu, nasıl hile yapacağını düşünüyordu, oyuncuyu kandırdı, itiyordu, bu hileydi ve bu bir faul! 100 kişiden 99'u bunun faul olduğunu söyleyecektir, bu çok açık." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



BISSOUMA: "DURUM ACİL; BUNU BİLİYORUZ"



Tottenham, 1977/78'den bu yana Premier Lig'de mücadele ediyor ve o tarihten bugüne ilk kez bu kadar büyük bir tehlikeyi hissediyor.



Küme düşme hattının yalnızca 4 puan üzerinde olan Tottenham'ın orta sahası Yves Bissouma, "Yine kaybettik. Özellikle bizim için, kulüp için kolay değil. Bu hiç kimse için iyi değil. Bunun acil durum olduğunu biliyoruz. Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor, maçları kazanmaya çalışmak için çaba sarf etmeliyiz. Ancak bu çok zor." açıklamasını yaptı.



TUDOR: "SÜREKLİ KÜME DÜŞME HAKKINDA KONUŞMAYALIM"



Igor Tudor, basın toplantısında, "Her birimizin içindeki gücü bulmamız gerekiyor, nereye gideceğiz? Hücum ettiğimizde gol atacak kaliteden yoksunuz. Her şeyi daha fazla görmek istiyorum, daha fazla karakter, bir şeyler yapmak için daha fazla istek. İyi değildik, her şeyimiz eksikti. Hücumda ve savunmada Fulham çok daha iyiydi. Elbette bu bir özgüven sorunu, sistemlerle ilgili değil. Sürekli küme düşme hakkında konuşmak istemiyorum, aynı cevabı veriyorum, cevabım her zaman aynı. Küme düşmeyi düşünmemize gerek yok, bu olamayacağı için değil, takım olarak mentaliteyi, konsantrasyonu ve fiziğimizi geliştirmeye odaklanmalıyız." dedi.



