Hamilton, 8. şampiyonluğa her zamankinden daha motive

Ferrari'nin 41 yaşındaki Britanyalı yıldızı Lewis Hamilton, 8. Dünya Şampiyonluğu için sıkı çalışmaya başladığını gösterdi.

calendar 02 Mart 2026 13:14
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Hamilton, 8. şampiyonluğa her zamankinden daha motive
Formula 1'in bu sezonunda yapılan değişikliklerle gelen yeni şasi ve motor düzenlemeleri, sporun teknik dengelerini önemli ölçüde değiştirecek. Ferrari'nin 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ise bu değişimi kendisi için bir fırsat olarak görüyor.

Hamilton, bu hazırlık dönemini sosyal medya hesabından paylaşarak antrenman yoğunluğunun altını çizdi. Koşu ve salon çalışmalarından fotoğraflar paylaşıp şu sözleri ekledi: "Sezonlar arasında hiç bu kadar çok antrenman yapmamıştım. Bu yıl her zamankinden daha güçlü olmak için her gün çalışıyorum. Ağırlık, kardiyo, esneklik, kuvvet… Her şey gelişmekle, dayanıklılığı artırmakla ve bir önceki günden daha ileri gitmekle ilgili. Yakında görüşürüz Melbourne."

Hamilton'ın bu sezon çok daha iyimser bir ruh hâline büründüğü dikkat çekerken, geçen yıl zaman zaman gözüken moral bozukluğunun da artık geride kaldığını gösteriyor.

8. ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ŞANS

Britanyalı pilot, Ferrari'de zorlu geçen ilk sezonunun ardından toparlanıp 8. şampiyonluğu için mücadele etmeye son derece istekli. Testlerde Charles Leclerc'in belirlediği yüksek tempo dikkatleri çekerken, McLaren patronu Andrea Stella da Melbourne'de Ferrari ve Mercedes'i test performanslarındaki üstünlükleri yüzünden hedef olarak belirlemişti. Geçtiğimiz günlerde Williams pilotu Alex Albon da yeni düzenlemelerle değişen araçların Hamilton'ın doğal sürüş stiline oldukça uyduğunu söyleyerek tecrübeli pilotun avantajlı olabileceğini ifade etmişti.

Tüm bu tablo, 41 yaşındaki Hamilton için sezonu kritik hâle getiriyor. Pek çok kişiye göre eğer 8. şampiyonluk bu yıl gelmezse, bu fırsat bir daha doğmayabilir.

 

 

