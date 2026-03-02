02 Mart
Galatasaray'dan Torino'da kritik zirve!

Galatasaraylı futbolcular, Juventus ile deplasmanda oynanan maçın ardından konakladıkları otelde gece yerel saatle 3'e kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi ve özeleştiri yaptılar.

calendar 02 Mart 2026 14:55
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de yoluna doludizgin giden Galatasaray geçen hafta üst üste kayıplar yaşamıştı.

Eksik bir kadroyla gittiği Konya'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar, Torino'da da beklemediği bir skorla karşılaştı.

OTELDE TOPLANTI

5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus karşısında 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar turu uzatmalarda geçmeyi başardı. Torino'da maçın ardından kritik bir zirve yaşandı ve etekteki taşlar masaya döküldü.

Futbolcular konakladıkları otelde gece yerel saatle 3'e kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi ve özeleştiri yaptılar. Hem bireysel hem takımın performansını değerlendiren Galatasaraylı yıldızlar birbirlerine söz verdiler ve zirveden kenetlenme çıktı.



TARAFTARLARA SARILDI

Alanyaspor maçı öncesi tek antrenman yapabilen Galatasaray reaksiyon vererek ayağa kalkmayı başardı. Devre arası transfer döneminde kafası karışan ve ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşünen Torreira golden sonra duygusal anlar yaşarken taraftarlara sarıldı.

Konyaspor deplasmanına gitmemesi sonrası hakkında spekülasyonlar çıkan Osimhen de maç sonunda aile vurgusu yaptı.

Her iki futbolcu da taraftar ve Galatasaray için her şeyi yapacaklarını dile getirirken sarı-kırmızılılar kritik fikstür öncesinde aile birlikteliğini yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
