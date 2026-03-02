Galatasaray'dan Torino'da kritik zirve!

Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de yoluna doludizgin giden Galatasaray geçen hafta üst üste kayıplar yaşamıştı.
Eksik bir kadroyla gittiği Konya'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar, Torino'da da beklemediği bir skorla karşılaştı.
OTELDE TOPLANTI
5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus karşısında 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar turu uzatmalarda geçmeyi başardı. Torino'da maçın ardından kritik bir zirve yaşandı ve etekteki taşlar masaya döküldü.
Futbolcular konakladıkları otelde gece yerel saatle 3'e kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi ve özeleştiri yaptılar. Hem bireysel hem takımın performansını değerlendiren Galatasaraylı yıldızlar birbirlerine söz verdiler ve zirveden kenetlenme çıktı.
TARAFTARLARA SARILDI
Alanyaspor maçı öncesi tek antrenman yapabilen Galatasaray reaksiyon vererek ayağa kalkmayı başardı. Devre arası transfer döneminde kafası karışan ve ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşünen Torreira golden sonra duygusal anlar yaşarken taraftarlara sarıldı.
Konyaspor deplasmanına gitmemesi sonrası hakkında spekülasyonlar çıkan Osimhen de maç sonunda aile vurgusu yaptı.
Her iki futbolcu da taraftar ve Galatasaray için her şeyi yapacaklarını dile getirirken sarı-kırmızılılar kritik fikstür öncesinde aile birlikteliğini yakaladı.
Eksik bir kadroyla gittiği Konya'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar, Torino'da da beklemediği bir skorla karşılaştı.
OTELDE TOPLANTI
5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus karşısında 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar turu uzatmalarda geçmeyi başardı. Torino'da maçın ardından kritik bir zirve yaşandı ve etekteki taşlar masaya döküldü.
Futbolcular konakladıkları otelde gece yerel saatle 3'e kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi ve özeleştiri yaptılar. Hem bireysel hem takımın performansını değerlendiren Galatasaraylı yıldızlar birbirlerine söz verdiler ve zirveden kenetlenme çıktı.
TARAFTARLARA SARILDI
Alanyaspor maçı öncesi tek antrenman yapabilen Galatasaray reaksiyon vererek ayağa kalkmayı başardı. Devre arası transfer döneminde kafası karışan ve ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşünen Torreira golden sonra duygusal anlar yaşarken taraftarlara sarıldı.
Konyaspor deplasmanına gitmemesi sonrası hakkında spekülasyonlar çıkan Osimhen de maç sonunda aile vurgusu yaptı.
Her iki futbolcu da taraftar ve Galatasaray için her şeyi yapacaklarını dile getirirken sarı-kırmızılılar kritik fikstür öncesinde aile birlikteliğini yakaladı.