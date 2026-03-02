02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Atıcılıkta Kadın Milli Takımı'ndan unutulmayacak zafer

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası 10 metre havalı tüfek kategorisinde gümüş madalya kazanan Kadın Milli Takımı, atıcılık tarihinde ilk kez Avrupa 2.'si oldu.

calendar 02 Mart 2026 14:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Atıcılıkta tarihi başarı
 
- Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası 10 metre havalı tüfek kategorisinde gümüş madalya kazan Kadın Milli Takım, atıcılık tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu
 
ANKARA (AA) - Milli atıcılar, Ermenistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde takım halinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Erivan'daki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek elemelerinde yarışan milli sporcular Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse ve Elif Berfin Altun, bireysel skorlarının toplamında 1895,5 puana ulaştı.

Toplam puan üzerinden yapılan takım sıralamasında ay-yıldızlı sporcular Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde atıcılık tarihinde ilk kez Avrupa ikinciliği elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
