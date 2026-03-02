02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Trabzon ile Başakşehir arasında 41. randevu

Trabzonspor ile Başakşehir, kupada karşılaşacakları maç ile 41. kez karşı karşıya gelmiş olacaklar.

calendar 02 Mart 2026 14:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor ile Başakşehir Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında yarın yapacakları maçla 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Türkiye Kupası'nda ise 5'inci kez birbirine rakip oluyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında 3 Mart Salı gün Başakşehir FK'nın konuğu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

TARİH BOYUNCA Kİ KARŞILAŞMALARI

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 40 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken, 11 maç da beraberlikle sonuçlandı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası'nda ise bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere bitti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
