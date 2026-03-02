02 Mart
NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi

Spurs'ü 114-89 yenen Knicks'te, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla oynadı- Lakers, sahasında Kings'i 128-104 mağlup etti

NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-89 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Madison Square Garden'da oynanan maçta, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla Knicks'e liderlik etti. Karl-Anthony Towns 12 sayı, 14 ribaunt, Josh Hart 10 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bir ay içinde en az 10 maç oynayıp tamamını kazanan ve her maçta en az 110 sayı atan NBA tarihindeki ilk takım olan Spurs, mart ayına mağlubiyetle başladı.

Spurs'te Victor Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokluk performans sergilerken, Devin Vassell 18, Stephon Castle 13 sayı kaydetti.

- Lakers, Kings'i farklı yendi

Los Angeles Lakers, sahasında Sacramento Kings'i 128-104 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 28 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, LeBron James 24 sayı, 5 asistle takıma liderlik etti. Austin Reaves ve Deandre Ayton 12'şer sayı kaydetti.

Kings'te ise Nique Clifford 26 sayı, 7 ribaunt, Maxime Raynaud 16 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 14 sayı üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
