Paul Onuachu'dan rekor için geri sayım!

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.
REKORU EGALE EDECEK
Bordo-mavili formayla üst üste 6 maçta (toplam 7 gol) fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor kariyerinde bir ilke imza attı. 31 yaşındaki forvet, kariyerindeki en uzun seri performansını ise 2020-2021 sezonunda Genk formasıyla yaşamıştı. O sezon 7 maç üst üste gol atan Onuachu, bu hafta Kayserispor karşısında da fileleri sarsarsa kariyer rekorunu egale edecek.
Ayrıca Onuachu, 21 maçta ulaştığı 18 golle 2019-2020 sezonunda 24 golle ligin kralı olan Sörloth'un ilk 21 haftadaki 17 gollük performansını da geride bırakmayı başardı. Fırtına'da bu alanda rekor ise 7 maçta üst üste 12 gol kaydeden Burak Yılmaz'a ait (2011/12).
