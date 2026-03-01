Van Persie, Twente deplasmanından üzgün ayrıldı

Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında Twente, sahasında Feyenoord'u konuk etti.



De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Twente'ye galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Kristian Hlynsson ve 72. dakikada Sondre Orjasaeter'den geldi.



Bu sonucun ardından Twente puanını 41'e yükseltti. Feyenoord ise 48 puanda kaldı.



Teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Feyenoord, bu sezon ligdeki 7. mağlubiyetini almasına rağmen PSV'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.



26. haftada Twente, Go Ahead ile deplasmanda; Feyenoord ise NAC Breda ile deplasmanda mücadele edecek.