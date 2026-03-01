Buz Hokeyi 18 yaş altı şampiyonası başlıyor!

Genç Milli Erkek Takımı'nın mücadele edeceği 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, 2 Mart'ta Çin'de başlayacak.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong'da gerçekleştirilecek organizasyon 8 Mart tarihine kadar sürecek.



Türkiye, şampiyonada Yeni Zelanda, İsrail, Özbekistan, Hong Kong ve Bulgaristan ile mücadele edecek.



Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:



2 Mart:



11.30 Türkiye-Yeni Zelanda



3 Mart Salı:



08.00 Türkiye-İsrail



5 Mart Perşembe:



11.30 Türkiye-Özbekistan



6 Mart Cuma:



15.30 Hong Kong-Türkiye



8 Mart Pazar:



11.30 Bulgaristan-Türkiye



