Lucas Torreira: 'Bu kulüp nerelere geldi!'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Mücadelede 1 gol-1 asistlik katkı veren Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"
Mücadeleyi değerlendiren Torreira, "Mutluyuz. Zor bir rakibe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi." dedi.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN 2 KİŞİ BENİ BU FORMAYLA GÖREMEDİ"
Annesi ve anneannesi için duygusal bir açıklama yapan Uruguaylı, "Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim." ifadelerini kullandı.
"BU BÜYÜK KULÜP NERELERE GELDİ!"
Lucas Torreira son olarak,"Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Çok kıymetliler bizim için. Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız." sözlerini sarf etti.
BU SEZON 3. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'da kaptanlık pazubendini takan Lucas Torreira, bu sezon resmi maçlarda 3. kez ağları sarstı.
Takım kaptanları Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek oturduğu müsabakaya kaptan olarak çıkan Torreira, 58. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu sezonki 35. resmi maçına çıkan Uruguaylı orta saha oyuncusu, 3. kez gol sevinci yaşadı.
Torreira'nın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunuyordu.
