28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-385'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-282'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-379'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Galatasaray'dan dikkat çeken hamle: Fatih Terim!

Galatasaray, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, videoyu daha sonra yeniden paylaştı.

calendar 28 Şubat 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 14:54
Galatasaray'dan dikkat çeken hamle: Fatih Terim!
Galatasaray, 2025-2026 sezonu retro formalarını tanıttı.

Galatasaray'ın retro forma tanıtımında bir ayrıntı ise dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in bir karede yüzünün kapatıldığı görüldü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu olaya özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili adım attı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı.

Galatasaray, retro forma klibini Fatih Terim'in de yüzünün gözüktüğü şekilde yeniden paylaştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı






GALATASARAY'IN YENİ RETRO FORMALARI








TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
