Fenerbahçe Opet, namağlup lider bitirdi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı ağırladı.



Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 108-78 kazandı..



Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler ligin normal sezonunu namağlup lider tamamladı.



Fenerbahçe Opet ligin ilk devresinde de rakibini 99-69'luk skorla mağlup etmişti. Nesibe Aydın ile şampiyon olduğu Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşılaşan Sarı-Lacivertliler, mücadeleyi 109-56 kazanmıştı.



DETAYLAR BİRAZDAN...







