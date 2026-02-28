Selçuk İnan: 'Böyle yenilmek üzücü'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren genç teknik adam, "Mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyordum, bu şekilde geçeceğini tahmin etmiştim. İyi mücadele ettik. Oyun kurmak kolay değil, Beşiktaş da bize aynı şekilde baskı yaptı. Ortada bir maçtı. Golü kim atarsa, o kazanacak gibi gidiyordu..." dedi.



"ÇOK MESAİ HARCIYORUM; ÇOK ÜZÜCÜ"



Yedikleri gol hakkında konuşan Selçuk İnan, "Duran toplara çok mesai harcıyorum, hem defansif, hem de ofansif... Bireysel özellikler etkili oluyor. Beşiktaş'ın güçlü oyuncuları var. Savunmaya çalıştık. Bu şekilde gol yemek ve kaybetmek çok üzücü. Beşiktaş'ı tebrik ederim." sözleriyle flaş röportajdaki sözlerini noktaladı.



