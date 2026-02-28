28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-385'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-282'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-379'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Göztepe'den Arda Turan'a yeşil ışık!

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın sözlerine destek verdi. Sepil, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz." dedi.

calendar 28 Şubat 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Göztepe'den Arda Turan'a yeşil ışık!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, "Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz" demecine yönelik açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN'IN SÖZLERİ

UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran ve Polonya ekibi Lech Poznan'la eşleşen Shakhtar Donetsk'in çalıştırıcısı Arda Turan yaptığı açıklamada, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" diye konuştu.

GÖZTEPE'DEN DESTEK

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" dedi. Sepil, UEFA'nın izin vermesi halinde kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi Play-Off'unda İsviçre temsilcisi Servette takımını eleyen Shakhtar Donetsk, son 16 turunda Lech Poznan'la eşleşti. İlk maç 12 Mart 2026 tarihinde Polonya'da oynanacak rövanş müsabakası ise 19 Mart 2026 tarihinde Shakhtar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
