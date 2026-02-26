Haber Tarihi: 26 Şubat 2026 22:05 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 22:05

TRT 1 Canlı Maç İzle: Nottingham Forest Fenerbahçe Maçı İzle

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı şifresiz TRT 1 link | Nottingham Forest Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest Fenerbahçe maçını ücretsiz TRT 1 izle | Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Nottingham Forest - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı TRT 1 yayını! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Nottingham Forest ile Fenerbahçe City Ground'da karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA





TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek. Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

AVRUPA'DA 300. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 299 müsabakada 117'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 299 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 422 gol gördü.


AVRUPA LİGİ'NDE 103 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 103 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 103 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 106 gol gördü.

158. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 157 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 49 maçı kaybetti, 41 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 218 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 197 gol gördü.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 103

 49

 31

 23

 146

 106
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 299

 117

 65

 117

 407

 422
 

NOTTINGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

İLK 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Omari, Jair Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Archie Brown, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kante, Nene, Kerem, Sidiki Cherif



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

