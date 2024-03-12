Epilasyon Orucu Bozar mı? Diyanet Açıkladı

Oruç, İslam dininin beş şartından biridir ve Ramazan ayında belirli saatler arasında yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınmayı içerir. Orucu bozan şeyler şunlardır:

Yemek ve içmek: Herhangi bir katı veya sıvı gıda tüketmek orucu bozar.



Cinsel ilişkiye girmek: Oruç tutarken eş ile cinsel ilişkiye girmek orucu bozar.



Burnundan veya ağızdan ilaç almak: Boğazdan geçen her şey orucu bozar.



Kusma: Kasıtlı olarak kusmak orucu bozar.



Boğazdan kan girmesi: Diş fırçalarken veya boğaz ağrısı gibi durumlarda boğazdan kan girmesi orucu bozmaz.



Güneş batana kadar kasıtlı olarak kusmak: Oruç tutarken kusmak ve güneş batana kadar tekrar kusmamak orucu bozmaz.



Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarına göre, epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. Bu işlem, kıl veya tüy alma işlemi olarak kabul edilir ve orucu bozan şeyler arasında yer almaz.

Ancak, epilasyon sırasında ağızdan veya burundan herhangi bir madde girerse oruç bozulabilir. Bu nedenle, epilasyon sırasında ağız ve burun bölgesinin korunmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Ayrıca, epilasyon işlemi sırasında ağrı veya kan akması gibi durumlarda da orucun bozulma ihtimali vardır. Bu nedenle, oruçluyken epilasyon yaptırmayı tercih etmemek daha güvenlidir.

Epilayson yaptırmadan önce bol bol su içmek ve tok karna işlem yaptırmak önemlidir.



Ağız ve burun bölgesini korumak için maske veya mendil kullanmak gerekir.



Ağrı veya kan akması gibi durumlarda orucu bozma ihtimaline karşı işlem yarıda bırakılmalı ve bir doktora danışılmalıdır.



Lazer epilasyon gibi bazı epilasyon yöntemleri ciltte tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, oruç tutarken bu tür işlemlerden kaçınmak daha iyidir.



Eğer oruçluyken epilasyon yaptırmak zorundaysanız, işlem öncesinde ve sonrasında bol bol dinlenmek ve sıvı tüketmek önemlidir.



Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Oruç ile ilgili herhangi bir tereddüt veya sorunuz varsa, din alimlerine veya yetkili mercilere danışmanız en doğrusudur.