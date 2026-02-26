26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-1DA
26 Şubat
Bologna-Brann
0-0DA
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Olivier Ntcham: "Rakibimizi heyecanla bekliyoruz"

Samsunspor'un yıldızı Olivier Ntcham, Shkendija'yı eledikleri maçın ardından konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 23:22
Olivier Ntcham: 'Rakibimizi heyecanla bekliyoruz'
Samsunsporlu Olivier Ntcham, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Olivier Ntcham, "Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik." ifadelerini kullandı.

Ntcham, "Hem Shakhtar hem Rayo iyi rakipler. Çok iyi oyunculara sahipler. Topla oynamasını bilen takımlar. Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

