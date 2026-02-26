Galatasaray'da 8 isim sarı kart sınırında!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Juventus'u geçen Galatasaray'ı Son 16 Turu öncesi endişelendiren bir detay ortaya çıktı.
Kurada Tottenham veya Liverpool'dan biri ile eşleşecek Galatasaray'da 8 isim, ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.
8 İSİM KART SINIRINDA
Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımdaki 8 isimden biri, kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında olmayacak.
Galatasaray'ın çeyrek finale kalması halinde sarı kartlar sıfırlanacak.
