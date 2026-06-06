06 Haziran
Litvanya-Letonya
16:00
06 Haziran
Belçika-Tunus
16:00
06 Haziran
Ermenistan-Kazakistan
17:00
06 Haziran
Kırgızistan-Filistin
17:30
06 Haziran
Etiyopya-Malavi
18:00
06 Haziran
Estonya-Faroe Adaları
18:00
06 Haziran
Portekiz-Şili
20:45
06 Haziran
Romanya-Galler
20:45
06 Haziran
Arnavutluk-Lüksemburg
21:00
06 Haziran
ABD-Almanya
21:30
06 Haziran
İsviçre-Avustralya
22:00
06 Haziran
İngiltere-Yeni Zelanda
23:00
07 Haziran
Türkiye-Venezuela
01:00
07 Haziran
Brezilya-Mısır
01:00
07 Haziran
Arjantin-Honduras
03:00

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a eleştiri: "Bizi de sevseydiniz"

Fenerbahçe Kulübü Üyesi Ahmet Bulut, Hakan Safi'nin listesinde yer aldığını belirterek Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerde bulundu.

calendar 06 Haziran 2026 13:49 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 13:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a eleştiri: 'Bizi de sevseydiniz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe Kulübü Üyesi Ahmet Bulut, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Bulut, konuşmasında Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerde bulundu.

"İLK DEFA BİR SEÇİMDE TARAFIM"

Ahmet Bulut, ilk kez bir seçimde taraf olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İlk defa bir seçimde tarafım. Bunda biraz Sayın Aziz Yıldırım'ın katkısı oldu. Son Divan Kurulu'nda başkanımla kısa bir sohbet ettik, herkesin içinde. 'Ahmetciğim güzel insansın, iyi konuşuyorsun, birlik beraberlik mesajı verip beni adresliyorsun, ben yokum o işlerde' dedi. Şahitlidir. 'Bir şampiyonluk gelsin diye' dedim. 'Şampiyon olunca beraber oluruz' dedi. Kürsüden bunu kısmen çıtlattım. Tarih 18 Mayıs'tı herhalde. Tahminen 15 gün sonra Sayın Başkanımız adaylık açıklaması yaptığında birlik beraberlik oldu ilk sözleri. Bende de kırgınlıkla beraber motivasyon oldu. Sayın Başkan, kendi Fenerbahçesinde birlik beraberlik istiyor. O yüzden hepimizin birliği için Hakan Bey'in listesinde adayım. Söz veriyorum, her türlü bu beraberliğin yanında olacağım."

"BİZİ DE SEVSEYDİNİZ AZİZ BEY"

Aziz Yıldırım'ın son dönemde yaptığı açıklamalara da değinen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de armadan formadan büyük kimse yok. Aziz Bey, geçen konuşmasında, çok doğrudur, 'Ben başkanlık yapmayacağım, liderlik yapacağım' demiş. Çok doğru Aziz Bey. Liderlik makamları, o makamlarda olmadığınız sürece yapılanlarla daha çok takdir edilir. Keşke bize hamilik, ağabeylik yapsaydınız, kol kanat gerseydiniz. Biz sizi çok sevdik saydık. Bizi de sevseydiniz Aziz Bey."

"KEŞKE BİR GEÇMİŞ OLSUN DESEYDİNİZ"

Bulut, Aziz Yıldırım'ın son yıllarda yaşanan bazı olaylara ilişkin sessiz kaldığını düşündüğünü de belirterek şöyle konuştu:

"Aziz Bey'den şunu bekledik; bu kulüp Trabzon'da linç girişimine uğradı. Aziz Bey, bir geçmiş olsun deseydiniz çok iyi olurdu. Sizin 20 yıl oturduğunuz makamda oturan Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı. Keşke bir geçmiş olsun deseydiniz. Keşke Fenerbahçe haksızlığa uğrarken, doğranırken bir tepki gösterseydiniz. Çok iyi olurdu."

"F.BAHÇE'YE ZARAR VERENLERİN GERİ DÖNMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Bulut ayrıca tüzük konusunda da Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Seçim zamanında, çalışmalarında Aziz Yıldırım'ın tüzükle ilgili bir söylemi vardı. Bir tüzük değişikliğiyle, sakın sayın başkanım, Fenerbahçe'ye zarar verenlerin dönmesine izin vermeyelim."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.