Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a eleştiri: 'Bizi de sevseydiniz'

Fenerbahçe Kulübü Üyesi Ahmet Bulut, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Bulut, konuşmasında Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerde bulundu.





"İLK DEFA BİR SEÇİMDE TARAFIM"



Ahmet Bulut, ilk kez bir seçimde taraf olduğunu ifade ederek şunları söyledi:





"İlk defa bir seçimde tarafım. Bunda biraz Sayın Aziz Yıldırım'ın katkısı oldu. Son Divan Kurulu'nda başkanımla kısa bir sohbet ettik, herkesin içinde. 'Ahmetciğim güzel insansın, iyi konuşuyorsun, birlik beraberlik mesajı verip beni adresliyorsun, ben yokum o işlerde' dedi. Şahitlidir. 'Bir şampiyonluk gelsin diye' dedim. 'Şampiyon olunca beraber oluruz' dedi. Kürsüden bunu kısmen çıtlattım. Tarih 18 Mayıs'tı herhalde. Tahminen 15 gün sonra Sayın Başkanımız adaylık açıklaması yaptığında birlik beraberlik oldu ilk sözleri. Bende de kırgınlıkla beraber motivasyon oldu. Sayın Başkan, kendi Fenerbahçesinde birlik beraberlik istiyor. O yüzden hepimizin birliği için Hakan Bey'in listesinde adayım. Söz veriyorum, her türlü bu beraberliğin yanında olacağım."





"BİZİ DE SEVSEYDİNİZ AZİZ BEY"



Aziz Yıldırım'ın son dönemde yaptığı açıklamalara da değinen Bulut, şu ifadeleri kullandı:





"Fenerbahçe'de armadan formadan büyük kimse yok. Aziz Bey, geçen konuşmasında, çok doğrudur, 'Ben başkanlık yapmayacağım, liderlik yapacağım' demiş. Çok doğru Aziz Bey. Liderlik makamları, o makamlarda olmadığınız sürece yapılanlarla daha çok takdir edilir. Keşke bize hamilik, ağabeylik yapsaydınız, kol kanat gerseydiniz. Biz sizi çok sevdik saydık. Bizi de sevseydiniz Aziz Bey."





"KEŞKE BİR GEÇMİŞ OLSUN DESEYDİNİZ"



Bulut, Aziz Yıldırım'ın son yıllarda yaşanan bazı olaylara ilişkin sessiz kaldığını düşündüğünü de belirterek şöyle konuştu:



"Aziz Bey'den şunu bekledik; bu kulüp Trabzon'da linç girişimine uğradı. Aziz Bey, bir geçmiş olsun deseydiniz çok iyi olurdu. Sizin 20 yıl oturduğunuz makamda oturan Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı. Keşke bir geçmiş olsun deseydiniz. Keşke Fenerbahçe haksızlığa uğrarken, doğranırken bir tepki gösterseydiniz. Çok iyi olurdu."



"F.BAHÇE'YE ZARAR VERENLERİN GERİ DÖNMESİNE İZİN VERMEYELİM"





Bulut ayrıca tüzük konusunda da Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:



"Seçim zamanında, çalışmalarında Aziz Yıldırım'ın tüzükle ilgili bir söylemi vardı. Bir tüzük değişikliğiyle, sakın sayın başkanım, Fenerbahçe'ye zarar verenlerin dönmesine izin vermeyelim."



