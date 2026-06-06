Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Transferlerinin hepsini seçimden sonra açıklayacağını açıklayan Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından bir Sporting'li yıldıza daha talip oldu.
STOPERE INACIO
Safi'nin Portekiz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki stoper Gonçalo Inacio'yu istediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Inacio'nun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Portekizli savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ile birlikte getirecek
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim sonrası açıklayacağını duyurduğu transfer hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Safi'nin, Sporting forması giyen Gonçalo Inacio'yu da listesine aldığı öğrenildi.
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Fenerbahçe
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