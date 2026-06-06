Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ile birlikte getirecek

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.



Transferlerinin hepsini seçimden sonra açıklayacağını açıklayan Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından bir Sporting'li yıldıza daha talip oldu.



STOPERE INACIO



Safi'nin Portekiz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki stoper Gonçalo Inacio'yu istediği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Inacio'nun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Portekizli savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.



