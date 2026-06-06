Davinson Sanchez için 18 milyon euro'luk teklif

Serie A'yı 4. bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi alan Como, kış transfer döneminde olduğu gibi yine Davinson Sanchez'i istiyor.
Galatasaray, Kolombiyalı oyuncusunu satmaya niyetli değil ancak İtalyan ekibinin teklifi de büyük önem taşıyor.
İtalyanlar, 16 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro başarı bonuslarıyla toplam 18 milyon euroluk bir paket sunmaya hazırlanıyorlar. Sarı-kırmızılılar, rakamı biraz daha yukarı çekerse deneyimli stoperinin gidişine onay verebilir.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray, Kolombiyalı oyuncusunu satmaya niyetli değil ancak İtalyan ekibinin teklifi de büyük önem taşıyor.
İtalyanlar, 16 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro başarı bonuslarıyla toplam 18 milyon euroluk bir paket sunmaya hazırlanıyorlar. Sarı-kırmızılılar, rakamı biraz daha yukarı çekerse deneyimli stoperinin gidişine onay verebilir.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez ağları havalandırdı.